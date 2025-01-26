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Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

MSB ve MİT son dönemde birbiri ardında nokta operasyonlar düzenlerken bir sıcak gelişme de Irak'ın kuzeyinde yaşandı.

3 BÖLGEDE KRİTİK OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

PKK bitecek. ülke içinde zaten etkisiz. Kürtler PKK dan Türkler de Ümit Özdağ gibi faşistlerden kurtulmalı. Bunlar, bu topraklardaki İsrail uşaklarıdır. Bu, duygusal bir yorum değil, gerçeğin ta kendisi. Özdağ, Türk çocuklarını, PKK da Kürt kardeşlerimizi istismar ediyor. Milliyetçilik demek ırkçılık değildir. Etnik kökeni ne olursa olsun bu vatan 85 milyonun ortak değeridir

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