Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB ve MİT son dönemde birbiri ardında nokta operasyonlar düzenlerken bir sıcak gelişme de Irak'ın kuzeyinde yaşandı.

3 BÖLGEDE KRİTİK OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."