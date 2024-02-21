Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklamada "Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadesi yer aldı.

"BEKLEYEN KAÇINILMAZ SONDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki gelişmeyi duyurdu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamayla şehitler, millet ve aziz vatan için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."