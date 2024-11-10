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Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan operasyon sonucunda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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