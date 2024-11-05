Irak'ın Kuzeyinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.