Haberler

Erbil'de imha edilen İHA, IKBY Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı binaya düştü

Güncelleme:
Erbil'de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait binanın üzerine düştü. Olay sonrası bölge güvenlik çemberine alındı.

Irak'ın Erbil kentinde hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı (İHA), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düştü.

Erbil'e yapılan İHA saldırısının ardından faaliyete geçen hava savunma sistemleri, İHA'yı etkisiz hale getirildi.

Hava savunma sistemleri tarafından vurulan İHA'nın parçaları kentin merkezi bölgesinde bulunan ve IKBY Bakanlar Kurulu toplantılarının da yapıldığı Saad Abdullah Konferans Salonu'nun çatısına düştü.

Konferans salonunda küçük çaplı yangın meydana geldi, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay sonrası güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

