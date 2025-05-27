Irak'ın Erbil'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Irak'ın Erbil'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, Türk lezzetleri tanıtıldı. Etkinliğe birçok yerel yetkili ve vatandaş katıldı.

Irak'ın Erbil kentinde Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetlerini tanıtıcı etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türk lezzetlerini tanıtma faaliyetleri çerçevesinde geniş katılımlı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Erbil'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik Sayın Cumhurbaşkanımızın refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatıldı ve her sene 21 ile 27 Mayıs tarihleri arasında tertipleniyor, çok lezzetli etkinliklere sahne oluyor." diye konuştu.

Bu etkinliği Erbil'de ilk kez tertiplemenin kendilerine tesadüf olduğunu belirten Topçu, "Tamamen tesadüf, benim de Erbil Başkonsolosu olarak atanmamın tam birinci yıl dönümünde oluyor. Bu vesileyle bana ve aileme gösterdiğiniz misafirperverlik ve sevgi için tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.

Topçu, şunları söyledi:

"Türk olsun, Kürt olsun, Türkmen olsun, bölgemizin mutfağının bir özelliği var. İstediğiniz kadar en iyi tarifleri uygulayın, istediğiniz kadar en taze malzemeleri kullanın, dostlarla paylaşmazsanız hep eksik kalır. Biz de bu akşam bunu yapmak istedik. Bu akşamki etkinliğin anlamı budur. Milletimize ve ülkemize dair her şeyde olduğu gibi Türk mutfağı iyi ki var."

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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