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Irak Hükümet Sözcüsü Abbudi uçuş kısıtlaması iddialarını yalanladı

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Irak hükümeti, hava sahasında uçuşlara geçici kısıtlama getirildiği iddialarını yalanladı. Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, INA'ya açıklamasında kısıtlama bulunmadığını, tüm hava koridorlarının açık olduğunu ve trafiğin sürdüğünü söyledi.

BAĞDAT (AA) – Irak hükümeti, bölgede olası askeri hareketlilik nedeniyle ülke hava sahasında uçuş trafiğine geçici kısıtlamalar getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke hava sahasında uçuşlara yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını belirtti.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Abbudi, tüm hava koridorlarının uçuşlara açık olduğunu ve Irak hava sahasındaki hava trafiğinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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