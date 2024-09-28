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Irak, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümü Üzerine Üç Günlük Yas İlan Etti

Irak, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümü Üzerine Üç Günlük Yas İlan Etti
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Irak Başbakanı Şia Sudani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi sonrası ülke genelinde üç günlük yas ilan etti. Hamas da bu olayla ilgili dayanışma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Irak Başbakanı Şia Sudani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail tarafından Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin ardından ülke genelinde üç günlük yas ilan etti. Hamas ise Hizbullah ile dayanışma mesajı verdi.

Irak Başbakanı Şia Sudani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından ülke çapında üç günlük yas ilan etti.

Öte yandan Hamas da Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili yayınladığı yazılı başsağlığı mesajında "Kardeş Lübnan halkına, Hizbullah ve Lübnan İslami direnişine samimi başsağlığı ve dayanışmamızı sunuyoruz. Bu barbarca Siyonist saldırıyı ve Beyrut'un güneyindeki yerleşim yerlerinin hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu durumu korkakça bir terör eylemi, bir katliam ve iğrenç bir suç olarak görüyoruz, bu bu işgalin vahşetini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Direniş lideri Hasan Nasrallah'ın kutlu yolu ve kutsal amacı devam edecek, Allah'ın izniyle Kudüs'ün kurtuluşunda gerçekleşecektir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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