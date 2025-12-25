Irak, Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ettiğini açıkladı
Irak'ın Amman Büyükelçiliği, Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Iraklı vatandaşların Ürdün makamlarıyla iş birliği içinde başarılı bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Büyükelçi Ömer el-Berzenci, tahliye edilen vatandaşlarla ilgilendi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Iraklı vatandaşların tahliye operasyonunun 23 Aralık günü Ürdünlü ilgili makamlarla iş birliği içinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonun "Irak'ın yurt dışındaki vatandaşlarını gözetme sorumluluğu çerçevesinde yürütüldüğü" kaydedilen açıklamada, insani sürecin başarıyla sonuçlanması için kolaylık sağlayan Ürdün makamlarına teşekkür edildi.
Irak'ın Amman Büyükelçisi Ömer el-Berzenci'nin, Gazze'den tahliye edilen Iraklı vatandaşlar ile ailelerini Ürdün'de karşılayarak sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiği aktarıldı.
Gazze'den tahliye edilen Iraklı vatandaşların ülkelerine dönüşte Ürdün'deki Iraklı yetkililerin sınıra kadar eşlik ettiği ifade edildi.