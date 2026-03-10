Haberler

Irak Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki diplomatik misyonlara yönelik saldırıları kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve IKBY'deki yabancı diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıları kınayarak bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, Irak'ın uluslararası yükümlülükleri gereği bu misyonların korunmasının önemli olduğu vurgulandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yabancı diplomatik misyonları hedef alan saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlık, diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerini hedef alan saldırıları güçlü şekilde kınayarak bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Irak'ın yabancı temsilciliklere yönelik saldırıları reddettiği vurgulanan açıklamada, bu misyonların korunmasının ülkenin uluslararası yükümlülükleri ve güvenlik kurumlarının temel sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Iraklı yetkili kurumların, diplomatik temsilciliklere yönelik saldırı girişimlerini yakından takip ettiği belirtilerek, olaylara karışan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Bakanlık ayrıca diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanmasının, bu kurumların çalışmalarını güvenli bir ortamda sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu kaydederek, benzer saldırıların önlenmesinin Irak'ın diğer ülkelerle ilişkilerinin korunması açısından da gerekli olduğunu bildirdi.

Irak'ta özellikle ABD diplomatik misyonlarına son günlerde sık sık saldırılar düzenleniyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
