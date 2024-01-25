Üye Girişi
Haberler

Irak Dışişleri Bakanı: İspanya'nın DEAŞ'la mücadeledeki rolü önemli

Güncelleme:
Abone Ol

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İspanya'nın terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye yönelik uluslararası koalisyonun bir üyesi olarak oynadığı rolü önemli bulduklarını söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze'deki İsrail saldırıları ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, NATO üyesi olan İspanya'nın terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye yönelik uluslararası koalisyonun bir üyesi olarak oynadığı rolü önemli bulduklarını söyledi.

Hüseyin, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Iraklı Bakan, Bağdat'ta ilk defa ziyaret gerçekleştiren İspanya Dışişleri Bakanı ile ikili diplomatik ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güvenlik gelişmeleriyle Gazze'deki İsrail saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Avrupa ülkeleri içinde İspanya'nın Gazze'ye yönelik tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Hüseyin, İspanyol şirketlerinin ulaştırma başta olmak üzere altyapı çalışmalarındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Hüseyin, "Mevkidaşımla, Gazze'ye insani yardımların gönderilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını değerlendirdik. İspanya'nın NATO üyesi olmasının yanı sıra DEAŞ'la mücadeleye yönelik uluslararası koalisyonun bir üyesi olarak oynadığı rolü de önemli buluyoruz." dedi.

"Yabancı askerlere yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor"

Irak'ın birliği ve egemenliğini desteklediklerini belirten İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise şunları kaydetti:

"İspanya ile Irak arasındaki tarihi ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu zorlu coğrafyada yanınızda olmaya hazırız. Uluslararası askeri üslere yönelik sürekli saldırılardan son derece endişeliyiz. Yabancı askerlere yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor. İspanya'nın Irak'ın istikrarına karşı tam bir bağlılığı söz konusu. Bu güçler, Irak'ın birliği, egemenliği ve istikrarını desteklemek ve terörle mücadele için buradalar. (Koalisyon güçleri) Irak hükümetinin isteğiyle buradayız ve Irak hükümeti karar verdiğinde ayrılacağız."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen İspanyol Bakan, "Gazze'deki insani durum dayanılmaz. Acıları dindirmek için kalıcı ve acil bir ateşkes derhal hayata geçirilmelidir. İki devletli çözüm için uluslararası konferansın düzenlenmesine yönelik çaba gösterilmesi gerekiyor. Bir Filistin devletine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İspanya Irak Güvenlik Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title