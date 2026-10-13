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Irak Başbakanı Zeydi, ordunun muharebe hazırlığını en üste çıkarma talimatı verdi

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Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, ordunun muharebe hazırlığının en üst seviyeye çıkarılması talimatını verdi. Toplantıda hava gücü, İHA ve hava savunma sistemlerinin stratejik önemi vurgulandı; Zeydi, hükümetin orduyu destekleyeceğini belirtti.

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali ez-Zeydi, ordunun muharebe hazırlığının en üst seviyeye çıkarılması yönünde talimat verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Başkomutanlık Ofisi Müdürü, Planlama Bakanlığı Müsteşarı, bazı danışmanlar ve askeri kuvvet komutanlarının katılımıyla ülkenin güvenlik durumunu ve silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesini ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Irak silahlı kuvvetlerinin mevcut muharebe gücü değerlendirilirken hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ile ordu havacılığının kapasitesi ve bu birimlerin ihtiyaç duyduğu modern donanım, ekipman ve teknolojiler ele alındı.

Gelişen askeri teknolojilere dikkati çeken Zeydi, modern bir askeri gücün artık sadece geleneksel konvansiyonel silahlardan ibaret olmadığını belirterek, hava gücü, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri ile teknik kapasitenin stratejik önemine vurgu yaptı.

Silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık durumunun en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen Zeydi, hükümetin ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek ve imkanlarını geliştirmek için gerekli tüm desteği sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Zeydi, yürütülen bu çalışmaların Irak'ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini teminat altına almanın yanı sıra ülkenin hava sahası, kara suları ve toprak bütünlüğünü korumayı amaçladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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