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Irak Başbakanı Zeydi'nin Bahreyn ziyareti 2003'ten bu yana bir ilk olarak nitelendi

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Irak Başbakanı Zeydi, Bahreyn'de Veliaht Prens Al Halife ile ikili ilişkileri ve işbirliğini görüştü. Al Halife, ziyaretin 2003'ten bu yana bir Irak başbakanının Bahreyn'e ilk ziyareti olduğunu ve ekonomik ortaklıklar için önemli başlangıç olacağını belirtti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin Bahreyn ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, resmi ziyaret için gittiği Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife ile iki ülke heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede, Irak ile Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, farklı alanlarda işbirliği ve ortaklığın artırılması ile iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek koordinasyon mekanizmaları ele alındı.

Başbakan Zeydi, hükümetinin Irak ile Bahreyn arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımakta kararlı olduğunu vurgulayarak, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için çalıştığını ifade etti.

Bölgesel gelişmelere ilişkin de Zeydi, Irak'ın bölgede istikrar ve barışın tesis edilmesini hedeflediğini, bunların bölge ülkeleri arasında refah ve ekonomik bütünleşmenin sağlanması için temel unsurlar olduğunu kaydetti.

Bahreyn Veliaht Prensi'nden "tarihi ziyaret" nitelemesi

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Al Halife ise Zeydi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti "tarihi" şeklinde niteledi.

Al Halife, ziyaretin 2003 yılından bu yana bir Irak başbakanının Bahreyn'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğuna dikkati çekerek, bunun iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve ekonomik ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir başlangıç olacağını belirtti.

Kaynak: AA
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