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Irak ve Mısır'dan Stratejik İlişki Vurgusu

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ı Bağdat'ta kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi, ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Zeydi'ye gönderdiği davet mesajı ele alındı. Bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesi vurgulandı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak gündem maddelerini ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Zeydi, başkent Bağdat'a ziyarette bulunan Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'ı kabul etti.

Reşad, görüşmede, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Zeydi'ye gönderdiği mesajı iletti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin mesajında, Zeydi'yi Mısır'a davet ettiği belirtildi.

Mesajda ayrıca, Irak ile Mısır arasındaki ortak çıkarları gözeten işbirliği sürecinin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası barış ile istikrarın desteklenmesi vurgulandı.

Başbakan Zeydi ile Reşad arasındaki görüşmede, iki ülkenin ortak gündemindeki bir dizi siyasi konu ve dosyanın yanı sıra, görüş ve bilgi alışverişinin önemi de ele alındı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki koordinasyonun ve ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki tarafın yararına olacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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