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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bölgedeki son gelişmeleri ve krizin kontrol altına alınmasına yönelik diplomatik çözüm yollarını görüşmek üzere bugün Mısır'a gidiyor.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Başbakan Zeydi'nin Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geleceğini bildirdi.

Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmelerin yanı sıra krizin kontrol altına alınmasına yönelik diplomatik çözüm yolları konusunda iki ülke arasındaki koordinasyonun ele alınacağını aktaran Abbudi, Zeydi'nin Mısırlı mevkidaşı Mustafa Mebduli ile de bir araya geleceğini kaydetti. Abbudi, söz konusu görüşmede de ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak komisyonların çalışmaları kapsamında mutabakat zabıtlarının imzalanması konularının ele alınacağını ifade etti.

Abbudi, Zeydi'nin Mısır ziyareti kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri ve üye ülkelerin daimi temsilcileriyle de bir araya geleceğini, görüşmelerde ortak Arap çalışmalarının geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA