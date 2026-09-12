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Irak Başbakanı Zeydi, Meysan Operasyonlar Komutanı Şerifi'yi görevden aldı

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'nin görevden alınmasına karar verdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi'nin görevden alınmasına karar verdi.

Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan'da bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Başbakan Zeydi'nin vilayetteki Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldığını bildirdi.

Sözcü Numan, Zeydi'nin konuyla ilgili soruşturma talimatı da verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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