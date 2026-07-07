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Irak Başbakanı Zeydi, Hamaney'in cenaze töreni öncesi Pezeşkiyan ile Necef'te görüştü

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesinde Necef'te bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrar ele alındı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni öncesi Necef kentinde bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İran'dan üst düzey bir heyetle, Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere Necef'e geldi.

Necef'te Pezeşkiyan ile görüşmesinde Zeydi, Hamaney'in vefatı dolayısıyla İran hükümeti ve halkına taziyelerini yineledi.

Irak ile İran arasındaki ilişkilerin köklü niteliğine vurgu yapan Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Zeydi ayrıca, gelecek dönemin bölgesel ve uluslararası düzeyde dikkatli ve hassas bir yaklaşım gerektirdiğini ifade ederek, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Irak hükümeti ve halkının sergilediği dayanışma dolayısıyla teşekkür ederek, cenaze töreninin düzenlenmesi kapsamında sağlanan kolaylıklardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pezeşkiyan, iki ülke halkı arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, Başbakan Zeydi'yi İran'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

???????Taraflar, görüşme sırasında ayrıca, ortak sorunlarla mücadelede ikili işbirliği ve ortaklığın daha da geliştirilmesinin önemini değerlendirdi.

Hamaney için Uluslararası Necef Havalimanı'nda resmi cenaze töreni düzenlenecek. Törene Irak Başbakanı'nın yanı sıra diğer üst düzey devlet yetkilileri ve parti liderleri katılacak.

Hamaney için yarın da Kerbela kentinde cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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