Haberler

Irak Başbakanı El-Zeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Irak Başbakanı El-Zeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali Falah El-Zeydi, resmi ziyaret kapsamında gittiği İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İkili görüşme ve heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Ali Falah El-Zeydi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Falah El-Zeydi'nin, resmi bir ziyarette İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret ettiğini bildirirken; Zeydi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi karşılama törenle karşılandığını belirtti. Tören sırasında, her iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı aktarıldı.

Irak Başbakanlık Ofisi ayrıca, Zeydi ve Pezeşkiyan'ın önce ikili görüşme, ardından da heyetlerarası bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Bildiğiniz tüm köyleri unutun