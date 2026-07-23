Irak Başbakanı El-Zeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

(ANKARA) - Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Ali Falah El-Zeydi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Falah El-Zeydi'nin, resmi bir ziyarette İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret ettiğini bildirirken; Zeydi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi karşılama törenle karşılandığını belirtti. Tören sırasında, her iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı aktarıldı.

Irak Başbakanlık Ofisi ayrıca, Zeydi ve Pezeşkiyan'ın önce ikili görüşme, ardından da heyetlerarası bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA