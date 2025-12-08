Irak Başbakanı: Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadeleyi Artıracağız

BAĞDAT, 8 Aralık (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 3. Bağdat Uluslararası Uyuşturucu Kontrolü Konferansı'nın açılışında, uyuşturucuyla ve suç şebekeleriyle mücadeleye yönelik çabalarını artıracaklarını söyledi.

Başbakanlık ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta düzenlenen iki günlük toplantıya 12 ülkeden heyetlerin katıldığı belirtildi.

Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığının, toplumlar ve devletler için giderek artan bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Sudani, bu suçların yol açtığı riskleri azaltıp tamamen ortadan kaldırmak üzere daha yakın işbirliği çağrısında bulundu. Sudani, kaçakçılık şebekelerini çökertmek amacıyla işbirliğini ve bilgi paylaşımını artırmaya yönelik birçok mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydetti.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan kasım ayında yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin son 3 yılda 171'i uluslararası olmak üzere 1.201 uyuşturucu kaçakçılığı ve pazarlama şebekesini çökerterek, 14 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

ABD öncülüğünde 2003'te gerçekleştirilen işgalden bu yana süren kaos ve çatışmalar, Irak'ın uyuşturucu ile mücadele çabalarına ket vurdu. Sudani Mayıs 2023'te uyuşturucu ticaretinin militan gruplar için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ettiğini söylemişti.