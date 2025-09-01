Irak Başbakanı Sudani, Nuri Ulu Camii'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Musul'da 2017 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından havaya uçurulduktan sonra yeniden yapımı tamamlanan Nuri Ulu Camii'nin açılışını yaptı.

Sudani, Musul şehrinde açılışını yaptığı Nuri Ulu Camii'nde öğlen namazını kıldı.

Irak Başbakanı, Musul'da yine DEAŞ tarafından tahrip edilen ve yeniden yapımı tamamlanan Hristiyanlara ait et-Tahire ve es-Saa Kiliselerinin de açılışını gerçekleştirecek.

Nuri Ulu Camii

Irak'ın en önemli ve en ünlü tarihi camilerinden biri olan Nuri Ulu Camii, Musul kentinin ortasında yer alıyor. 1172 yılında (Hicri 566) Musul ve Şam hakimi olan Nureddin Zengi tarafından inşa edilen cami, bu nedenle de "Nuri" adını almıştı. Şehrin simgesi haline gelen cami, "Hadba" adıyla bilinen eğik minaresiyle meşhur.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014–2017 yılları arasındaki Musul işgali sırasında örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, sözde "hilafet" ilanını bu caminin minberinden duyurmuştu. 2017 yılında, Musul'u kurtarma savaşı sırasında DEAŞ, camiyi ve minaresini havaya uçurmuştu.