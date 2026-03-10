Irak: Hava sahamız komşu ülkelere saldırılar için kullanılmamalı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının komşu ülkelere yönelik askeri saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve hava sahası ihlallerine karşı olduklarını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ve mevcut bölgesel durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Irak'taki diplomatik misyonları koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan Sudani, ülkedeki büyükelçilik, diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların güvenliğinin sağlanmasının Irak Silahlı Kuvvetlerinin temel görevleri arasında olduğunu aktardı.

Sudani ayrıca Irak hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Sudani, Irak'ın devam eden çatışmalara çekilmesine ve hava sahasının herhangi bir tarafça ihlal edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihracatını sağlayan boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi konusu da değerlendirildi.