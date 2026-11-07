Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Irak Başbakanı ez-Zeydi, Musul Havalimanı'ndaki 3 şirketin sözleşmesini iptal ettirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlı gruplarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Musul Uluslararası Havalimanı'ndaki 3 şirketin sözleşmelerinin iptal edilmesi talimatını verdi. Zeydi, işletmeyi devralacak uluslararası şirketlerle sözleşme imzalanmasını istedi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlı gruplarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Musul Uluslararası Havalimanı'ndaki 3 şirketin sözleşmelerini iptal edip uluslararası şirketlere devretme talimatı verdi.

Irak haber ajansı INA, Zeydi'nin, havalimanındaki Sky Plus, Sama Al-Matar ve Al-Faisal Al-Shamikh şirketlerinin silahlı gruplarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle sözleşmelerinin iptal edilmesi talimatı verdiğini yazdı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Zeydi'nin, Ninova (Musul) Valisi Abdülkadir Ahmed Dahil ve İl Temyiz Mahkemesi Başkanı Raid Hamid Hüseyin ile bir araya geldiği kaydedildi.

Zeydi'nin görüşme sırasında, havalimanının işletilmesi görevini devralacak uluslararası şirketlerle sözleşme imzalanması ve Musul Uluslararası Havalimanı'nın hızlıca faaliyete geçirilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, sözleşmeleri iptal edilen 3 şirkete değinilmedi.

Musul Uluslararası Havalimanı, 2014 yılında Musul'u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldığı için devre dışı bırakılmış, 6 Kasım 2025'te iç hat uçuşları yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz82

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik iddialarıyla anılan Ebru Gündeş'in yeni hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı
Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Ronaldo'ya önce ceza, şimdi ödül! Federasyondan sürpriz karar

Böyle çekip gitmişti, önce ceza şimdi ödül verilecek

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

Sinemada Türk dünyası imzası: Ödüller sahibini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup