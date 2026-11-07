Irak Başbakanı ez-Zeydi, Musul Havalimanı'ndaki 3 şirketin sözleşmesini iptal ettirdi

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, silahlı gruplarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Musul Uluslararası Havalimanı'ndaki 3 şirketin sözleşmelerini iptal edip uluslararası şirketlere devretme talimatı verdi.

Irak haber ajansı INA, Zeydi'nin, havalimanındaki Sky Plus, Sama Al-Matar ve Al-Faisal Al-Shamikh şirketlerinin silahlı gruplarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle sözleşmelerinin iptal edilmesi talimatı verdiğini yazdı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Zeydi'nin, Ninova (Musul) Valisi Abdülkadir Ahmed Dahil ve İl Temyiz Mahkemesi Başkanı Raid Hamid Hüseyin ile bir araya geldiği kaydedildi.

Zeydi'nin görüşme sırasında, havalimanının işletilmesi görevini devralacak uluslararası şirketlerle sözleşme imzalanması ve Musul Uluslararası Havalimanı'nın hızlıca faaliyete geçirilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, sözleşmeleri iptal edilen 3 şirkete değinilmedi.

Musul Uluslararası Havalimanı, 2014 yılında Musul'u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldığı için devre dışı bırakılmış, 6 Kasım 2025'te iç hat uçuşları yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA