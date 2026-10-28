Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, üst düzey heyetle Suriye'ye ilk resmi ziyaretini yaptı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, üst düzey heyetle Suriye'ye ilk resmi ziyaretini yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, üst düzey bir heyetle resmi ziyaret için Suriye'ye hareket etti. Başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi beklenen Zeydi'nin ziyareti, Irak'tan Suriye'ye ilk resmi ve başbakan düzeyindeki ziyaret olma özelliği taşıyor.
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle Suriye'ye gitti.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zeydi'nin resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye hareket ettiği belirtildi.
Zeydi'nin başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Zeydi'nin Şam ziyareti, Irak'tan Suriye'ye yapılan ilk resmi ve başbakan düzeyinde ziyaret olması özelliğini taşıyor.
Kaynak: AA