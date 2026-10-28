Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, üst düzey heyetle Suriye'ye ilk resmi ziyaretini yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, üst düzey bir heyetle resmi ziyaret için Suriye'ye hareket etti. Başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi beklenen Zeydi'nin ziyareti, Irak'tan Suriye'ye ilk resmi ve başbakan düzeyindeki ziyaret olma özelliği taşıyor.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle Suriye'ye gitti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zeydi'nin resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye hareket ettiği belirtildi.

Zeydi'nin başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Zeydi'nin Şam ziyareti, Irak'tan Suriye'ye yapılan ilk resmi ve başbakan düzeyinde ziyaret olması özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA
Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi

Netanyahu'dan seçim sonrası ilk açıklama! Hezimeti kabul etmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Eskişehir'de 3 kişi bin 950 TL'lik döner hesabını ödemeden kaçtı iddiası! Masada kalan kadın çitlerden atladı

Döneri yiyip ATM bahanesiyle kalktılar! Kadın çitten atladı
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler

Sevgilisiyle lüks bir restorana gitti, kendini çöplükte buldu