Irak Açık Golf Şampiyonası 50 Yıl Aranın Ardından Başladı

Irak Açık Golf Şampiyonası'nın 50'ncisi 1976'dan sonra ilk defa Erbil kentinde başladı.

Üst düzey yetkililer ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun katıldığı toplantıyla dün tanıtımı yapılan bu sabah itibarıyla başlayan şampiyonaya Irak genelinden yoğun katılım gerçekleşti.

Yarım asırlık bir aranın ardından yeniden başlayan ve 5 gün sürecek şampiyonaya Irak'ın çeşitli kentlerinden gelen 10 takım katılıyor.

Organizasyon yetkililerinden Servana Dilşad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yılın ardından Erbil Hills Golf Sahası'nda düzenlenen şampiyona ile bu sporu sürekli hale getirmek istediklerini söyledi.

Dilşad, şampiyonanın bölgeye gelen turist sayısına olumlu etki etmesini beklediklerini kaydederek Irak'ta bu şampiyonanın düzenlenebileceği tek sahanın da Erbil'de bulunduğunu ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin Irak'ı işgal ettiği yıllarda düzenlenmeye başlanan İkinci Dünya Savaşı'nda kısa bir ara verilen Irak Golf Şampiyonası daha önce 49 defa gerçekleştirilmiş ancak 1976'dan sonra yaşanan iç karışıklıklar ve güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti.