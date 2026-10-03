Haberler

Irak, ABD muafiyetiyle Necef'ten İran'a günde 40 uçuşa izin veren anlaşmayı duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak, ABD muafiyetiyle Necef'ten İran'a günde 40 uçuşa izin veren anlaşmayı duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak hükümeti, Mahan Havayolları dışındaki İran havayolu şirketlerinin Necef'ten günde 40 gidiş-dönüş uçuş yapmasına imkan veren anlaşmanın imzalandığını duyurdu. ABD muafiyeti, dini ziyaretçiler ile tedavi ve turizm amaçlı seyahat edenlerin ulaşımını kolaylaştıracak.

BAĞDAT, 3 Ekim (Xinhua) -- Irak hükümeti, Mahan Havayolları dışındaki İran havayolu şirketlerinin Irak'ın orta kesimindeki Necef Uluslararası Havalimanı'nı kullanarak günde 40 gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştirmesine imkan veren bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin basın ofisinden cuma günü yapılan açıklamada, anlaşmanın, ABD hükümetinin talep ettikleri muafiyeti olumlu karşılayarak işbirliği yapması sonucu imzalandığı belirtildi. Söz konusu muafiyetin, dini ziyaretçilerin yanı sıra özellikle tedavi ve turizm amacıyla seyahat edenlerin ulaşımını kolaylaştıracağı ifade edildi.

Ofisten geçen cumartesi günü yapılan açıklamada, Irak hükümetinin bu konuda ABD ile doğrudan görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti. Açıklamada, görüşmelerde İran'a gidiş-dönüş uçuşların insani gerekçelerle yeniden başlatılabilmesi için belirli Irak havalimanlarının yaptırımlardan muaf tutulmasının ele alındığı bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'ın havacılık sektörünü hedef alan son yaptırımlarının ardından 25 Eylül'de Necef Uluslararası Havalimanı, İran'a giden ve İran'dan gelen tüm uçuşları askıya aldı. Söz konusu yaptırımlarla, ABD'li havayolu şirketlerinin dışındaki şirketlerin, ABD menşeli veya ABD'nin kontrolündeki ticari uçaklarla İran'a uçmasına izin veren yetkilendirmeler askıya alınmıştı.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...

Hayatının şokunu Belçika'da yaşadı: Lan seni...
Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Fenomen dizideki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum

Türkiye'den ev alan Alman isyan etti: 6 aydır ormana s...yorum
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu