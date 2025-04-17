İpsala Sınır Kapısı'nda 17 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir cipte gerçekleştirdikleri x-ray taramasında 17 kilogram uyuşturucu madde buldu. Sürücü gözaltına alındı.
İpsala Sınır Kapısı'nda bir cipte 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk tespit ettikleri cipi x-ray taramasına sevk etti.
Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpek desteğiyle arama yapıldı.
Aramada 17 kilogram uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel