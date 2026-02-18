İpsala Sınır Kapısı'nda 11 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde 11 kilo kokain bulundu. Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilin silecekleri altındaki havalandırma boşluğuna gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon lira olan 11 kilo kokain ele geçirildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yaptı. Aramada, narkotik köpeğin tepki verdiği otomobilin silecekleri altındaki havalandırma boşluğuna gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon lira olan 11 kilo kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.