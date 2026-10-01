Haberler

İpsala MYO'da 2026-2027 akademik yılı Rektör Hatipler'in ilk dersiyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İpsala MYO'da 2026-2027 akademik yılı Rektör Hatipler'in ilk dersiyle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ilk derste robotik gelişmeler ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını belirterek öğrencilere insani değerleri korumaları tavsiyesinde bulundu.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni akademik yılın ilk dersini Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler verdi.

Hatipler, derste yaptığı konuşmada, teknoloji ve bilginin hızla dönüştüğünü belirtti.

Mekanik çağların geride kaldığını, robotik gelişmeler ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını ifade eden Hatipler, hızlı dönüşümün insanlığın sürdürülebilirliğine katkı sunarken insani değerlerin korunmasını da gerekli kıldığını kaydetti.

Eğitimin ve eğitimci olmanın önemli görevlerden biri olduğunu vurgulayan Hatipler, öğrencilere değişime ayak uydururken insani değerleri korumaları tavsiyesinde bulunarak yeni akademik yılda başarı diledi.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel de ilçedeki kurum ve paydaşlarla öğrencilerin ve Trakya Üniversitesinin her zaman yanında olduklarını belirterek, üniversite ile ilçe arasındaki dayanışmanın önemine değindi.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da üniversitelerin ve mesleki eğitimin bölgeye katkılarını anlatarak öğrencilere akademik yolculuklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda ise yüksekokulun mesleki ve teknik eğitim vizyonu ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Törende akademik çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere, yüksekokula katkı sağlayan personele ve yüksekokula en yüksek puanla yerleşen öğrencilere teşekkür belgeleri ile hediyeler verildi.

Programa dekanlar, okul müdürleri, ilçe protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Ligin en değerli 11'i belli oldu! Bu takım Avrupa devlerine kafa tutar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe'ye Avrupa'da yan bakılmıyor
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de yaprak dökümü! Sayı çift hanelere çıktı
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!