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İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı Trakya Üniversitesi Rektörünü ziyaret etti

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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti. Ziyarette başarı dileklerinde bulunuldu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sevgili ve Kerman, Prof. Dr. Hatipler'e görevinde başarı diledi.

Hatipler'in göreve gelmesinden mutluluk duyduklarını belirten Kerman, "Yeni görevinizde başarılar diliyor, üniversitemizin ve bölgemizin gelişimi adına çok güzel işlere imza atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipler de Sevgili ve Kerman'a teşekkür etti.

Arda yeniden göreve atandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda yeniden atandı.

İpsalaların desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Arda, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e teşekkür etti.

Arda, üniversitede güzel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Mehmet Kerman Politika Güncel

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