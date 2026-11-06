İpsala Kaymakamı Güzel, Kocahıdır'daki kadın eğitim merkezini ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Güzel, Kocahıdır'daki kadın eğitim merkezini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Kocahıdır Köyü Kadın Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti. Güzel, köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Birsen Kötülüketmez de ziyarete katıldı.
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Kocahıdır Köyü Kadın Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel merkezde çalışmalar yapan kadınlarla sohbet etti, başarı diledi.
Ziyaretin ardından köy sakinleriyle buluşan Güzel, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Birsen Kötülüketmez ve beraberindeki heyet ziyarette yer aldı.
Kaynak: AA