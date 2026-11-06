İpsala Kaymakamı Güzel, Kocahıdır'daki kadın eğitim merkezini ziyaret etti

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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Kocahıdır Köyü Kadın Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel merkezde çalışmalar yapan kadınlarla sohbet etti, başarı diledi.

Ziyaretin ardından köy sakinleriyle buluşan Güzel, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Birsen Kötülüketmez ve beraberindeki heyet ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA