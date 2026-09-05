Haberler

Kaymakam Güzel, Gazi Yusuf Galak'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Paşaköy’de yaşayan gazi Yusuf Galak’ı ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Paşaköy'de yaşayan gazi Yusuf Galak'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği Galak ile bir süre sohbet ederek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Güzel, daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Diplomaside geniş çaplı değişiklik! Erdoğan 12 yeni isim atadı
İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi

İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak