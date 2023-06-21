İpsala Gümrük Kapısı'nda 15 TIR ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı'nda parçalara ayrılarak satılması amacıyla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 3 TIR ile aynı amaçla daha önce getirilen 12 TIR'ın ele geçirildiğini açıkladı. Toplam 32 milyon 205 bin TL değerinde 15 TIR ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı, İpsala Gümrük Kapısı'nda parçalara ayrılarak satılması amacıyla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 3 TIR ile aynı amaçla daha önce getirilen 12 TIR'ın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye bırakılma riski taşıyan araçları incelemeye aldı. Yükü olmadan yurda giriş yapmaya çalışan 3 TIR, araç sürücüleri beraberindeki kişilerin şüpheli hareketleri üzerine incelemeye alındı. Söz konusu TIR'ların yurda getirilerek parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Genişletilen operasyonda, aynı amaçla Türkiye'ye getirilen 12 TIR daha belirlendi. Toplam 32 milyon 205 bin TL değerinde 15 TIR ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.