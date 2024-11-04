Üye Girişi
Haberler

İpsala'da Yerel Ziyaretler ve Çalışmalar Devam Ediyor

İpsala'da Yerel Ziyaretler ve Çalışmalar Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti. Ayrıca, AK Parti ve CHP'de yeni atamalar yapıldı ve köylerde tarıma destek modelleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şerif de Kerman'a çalışmalarında başarı diledi.

Ak Parti İpsala İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Demir, yönetim kurulu üyeleriyle İpsala için güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarına teşekkür eden Demir, İpsala için durmadan, yorulmadan çalışacağını kaydetti.

CHP İpsala İlçe Başkanlığına Göksu atandı

CHP İpsala İlçe Başkanlığına İsmail Göksu atandı.

Partiden yapılan açıklamada, önceki başkan Mıstık Ak'ın istifası sonrası gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yapılan seçimde başkanlığa Göksu'nun seçildiği belirtildi.

Köylerde tarıma destek modelleri anlatılıyor

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde tarıma destek modelleri anlatılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala ilçesine bağlı köylerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Ekipler köylerde bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Hasta hakları etkinliği

İpsala Devlet Hastanesinde hasta hakları etkinliği düzenlendi.

İpsala Devlet Hastanesinde oluşturulan stantta vatandaşlar sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor.

Hasta haklarına yönelik gün boyunca bilgiler veren ekipler hasta yakınlarına da broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Sait'in, Sakine'nin yaptığını yapacağız

Kayyum kararı sonrası DEM'li başkan Mardin'de konuştu

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.