Edirne'de kendisini PTT çalışanı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada dolandırıcılıkla ilgili deliller ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kaydı bulunan Tayfun B'nin "PTT üniforması" giyerek adreslere gittiği, hazırladığı tertibatla vatandaşların kargo teslim tutanağına attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği tespit edildi.
Zanlının evinde yapılan aramada, "PTT" ibaresi bulunan mont ve kazak, teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş senetler ve üzeri doldurulmuş senetler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Tayfun B'nin işlediği suçlara ilişkin soruşturma sürüyor.

