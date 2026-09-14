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İpsala’da "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği düzenlendi

İpsala’da 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği düzenlendi
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İpsala ilçesinde Cumhuriyet Anaokulunda "Maarifin Kalbinde Oyun" temalı etkinlik düzenlendi.

İpsala ilçesinde Cumhuriyet Anaokulunda "Maarifin Kalbinde Oyun" temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, oyunun çocukların öğrenme, keşfetme, üretme ve sosyal gelişim süreçlerindeki önemine dikkati çekildi.

Kaymakam Güzel ve beraberindekiler, öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerin oyun ve etkinliklerine eşlik etti.

Kaynak: AA
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