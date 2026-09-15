Haberler

İpsala'da İlköğretim Haftası kutlandı

İpsala'da İlköğretim Haftası kutlandı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İpsala ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, programın ardından Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Programa ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok

Böyle olacağını tahmin edemezdi! Aziz Yıldırım'a büyük şok
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı

Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi