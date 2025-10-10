Haberler

İpsala'da Eğitim ve Tarım Panelleri Gerçekleştirildi

İpsala'da bir dizi etkinlikte eğitim iş birliği toplantısı, çeltik hasat duası ve afet yönetimi konuları ele alındı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Eren Eryılmaz, AFAD Müdürü Cengiz Karakaş ile işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Ayrıca, çeltik üreticileri için hasat duası yapıldı ve meslek yüksekokulları için eğitim iş birliği toplantısı düzenlendi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Eren Eryılmaz, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Cengiz Karakaş'ı ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odasından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Eryılmaz, ziyarette Karakaş ile afet öncesi risk azaltma çalışmaları ile afet sonrası tespit ve iyileştirme çalışmalarında yapılacak işbirliği hakkında fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.

Ziyaretin verimli geçtiğini aktaran Eryılmaz, Karakaş'a görevinde başarı diledi.

İpsala'da çeltik hasat duası yapıldı

İpsala ilçesinde çeltik hasat duası üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İpsala Belediyesince lisanslı depo tesisinde gerçekleştirilen etkinlikte hasat döneminin bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulunuldu, dua edildi.

Etkinliğe İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve vatandaşlar katıldı.

İpsala'da Eğitim İş Birliği Toplantısı

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yürütülen Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yapılan seçimde, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, yürütme kurulu başkanlığına seçildi.

Toplantıda protokol çerçevesinde, meslek yüksekokullarında açılması planlanan yeni programlar, mevcut program içeriklerinin güncellenmesi ve eğitim-iş dünyası işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
500
