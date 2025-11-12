İpsala'da Eğitim ve Tarım Atağı: Başkan Kerman'dan Açıklamalar

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kerman, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

İpsala'ya Fen Lisesi ve özel eğitim okulu kazandırılacağını aktaran Kerman, ilçede eğitim atağı gerçekleşeceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığında da ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Kerman, kütüphane projesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Bitki sağlığı toplantısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki sağlığı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinesinde, teknik personelin katılımıyla Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında 2025 yılı değerlendirme ve 2026 yılı çalışma programı toplantısı yapıldı.

Toplantıda bitkisel üretimde verimliliği artırmak, zararlılarla etkin mücadele etmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Çip ve kuduz aşısı uygulaması sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahipli hayvanlara yönelik çip ve kuduz aşısı uygulaması sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında sahipli hayvanlara yönelik mikroçip takma ve kuduz aşısı uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Veteriner hekimlerce gerçekleştirilen uygulama sayesinde, hayvanlar kimliklendirilerek izlenebilir hale geliyor ve kuduz hastalığına karşı korunuyor.