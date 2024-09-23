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İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı Başarıyla Tamamlandı

İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı Başarıyla Tamamlandı
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23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, plaket töreniyle sona erdi. İpsala Kaymakamı ve Belediye Başkanı, fuara destek verenlere teşekkür etti.

İpsala Belediyesince düzenlenen 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, plaket töreniyle sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, fuara destek sağlayan iş insanları, emniyet mensupları ve belediye çalışanlarına plaket verdi.

Sevgili, ilçenin gelenekselleşen fuarına çok sayıda kişinin katıldığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzunköprü'de Avrupa Birliği Projeleri toplantısı

Uzunköprü ilçesinde Avrupa Birliği Projeleri toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ediz Martin yaptığı yazılı açıklamada, proje toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

Martin, proje ortaklarıyla birlikte proje uygulamalarına başlamak için süreci hızla yürüttüklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Uzunköprü'de çevre düzenleme çalışması

Uzunköprü ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün birçok noktasında parke taş ve asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Yol düzenleme çalışmalarının yanı sıra ekipler gün boyunca cadde ve parkların temizliğini de yapıyor.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel

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