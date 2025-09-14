İpsala Çeltik Festivali'nde Tuğçe Kandemir Konser Verdi
Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Tuğçe Kandemir sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi, vatandaşlar şarkılara eşlik etti.
Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Tuğçe Kandemir sahne aldı.
Festival alanında konser veren Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşlar da Kandemir'in şarkılarına eşlik etti.
İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonrası Kandemir'e teşekkür ederek çiçek verdi.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel