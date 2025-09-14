Haberler

İpsala Çeltik Festivali'nde Tuğçe Kandemir Konser Verdi

İpsala Çeltik Festivali'nde Tuğçe Kandemir Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Tuğçe Kandemir sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi, vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Festival alanında konser veren Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar da Kandemir'in şarkılarına eşlik etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, konser sonrası Kandemir'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadını bir türlü alt edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.