Niğde'de Korkunç Olay: İpek Gezer'i Öldüren Ömer Oğuz da Hayatını Kaybetti

NİĞDE'de 2 gün önce park halindeki otomobilde İpek Gezer'i otomobilde tabancayla başından vurup intihara kalkışan Ömer Oğuz da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 5 Ağustos gecesi Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 33 ANV 420 plakalı otomobilden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü koltuğunda oturan Ömer Oğuz ile yanındaki İpek Gezer'in başlarından tabancayla vurulduğunu tespit etti. Sağlık ekibi, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ömer Oğuz ise ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin otomobilde yaptığı incelemede tabanca ve silaha ait kovanlar bulundu. Gezer'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Ömer Oğuz'un İpek Gezer'i tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş ettiğini belirlendi. Hastanede tedavisi devam eden Ömer Oğuz da bugün hayatını kaybetti. Oğuz'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı