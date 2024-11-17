İpek, 8 Yıl Sonra Sağlık Çalışanları ile Bir Araya Geldi

Adıyaman'da 8 yıl önce 900 gram ağırlığında doğan İpek, dünyaya gözlerini açtığı hastanedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

15 yaşında evlenen Gafure Yücel Kurt (64), yıllar süren çocuk özlemini 56 yaşında tüp bebek yöntemiyle giderdi.

İkiz gebelik yaşayan Kurt, hamileliğinin 26. haftasında rahatsızlanarak Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.

İkizlerden biri hayatını kaybederken diğer bebek 900 gram olarak dünyaya geldi ve ailesi ona İpek adını verdi.

Yoğun bakımda 2 ayı aşkın süre tedavi gören İpek, daha sonra taburcu edildi.

Yücel ailesi, geçen 8 yılın ardından hastane yönetimi tarafından düzenlenen 17 Mart Dünya Prematüre Günü etkinliklerinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kendisini yaşama tutan doktor ve hemşirelerle bir araya geldi.

"İpek bebeğimiz şu anda ilkokul 2'inci sınıfa gidiyor"

56 yaşında annelik duygusunu yaşayan Gafure Yücel Kurt, AA muhabirine, ilerleyen yaşına rağmen çocuk sahibi olduğunu anlattı.

Hastanede 2 ay kaldıklarını, kızının şu anda 8 yaşında olduğunu dile getiren Kurt, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yenidoğan Çocuk Uzmanı Doç. Dr. Selahattin Akar ise yenidoğan yoğun bakımının önemini söyledi.

Yenidoğan bakım merkezinde 24 saat esaslı çalıştıklarını belirten Akar, "İpek bebeğimiz 8 yıl önce doğdu ve şu anda ilkokul 2'inci sınıfa gidiyor. Bizleri ziyarete geldi ve çok mutlu olduk. Annesi 56 yaşında tüp bebek sonrası anne oldu ve ikiz bebeğinden biri hayatını kaybetti, biz İpek bebeği yoğun bakım ünitesinde tedavi altına aldık. Bazı yaşadığı sorunların ardından mutlu sona ulaştık ve şimdi kızımız 8 yaşında." dedi.

Yoğun bakım hemşiresi Ayşe Narin ise 16 yıldır yenidoğan bakım ünitesinde çalıştığını söyledi.

Narin, İpek'in zorlu bir süreç yaşadıktan sonra hayata tutunduğunu ve şimdilerde güzel günler geçirdiğini anlattı.