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IOM, Yemen'de yaklaşık 130 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu

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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki çatışmalar ve artan güvensizlik nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi, son 3 günde 11 bin 352 kişinin daha evini terk ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de devam eden çatışmalar sebebiyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yemen'de çatışmalar ve güvensizliğin arttığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi, "Sadece birkaç haftada yaklaşık 130 bin kişi evlerinden zorla çıkarıldı. Birçoğu güvenli bir ortam bulmak için birden fazla kez yer değiştirdi." dedi.

Yerinden edilme sayılarının hızla arttığını ve son 3 günde 11 bin 352 kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Belbeisi, bu kişilerin evlerini ve gelirlerini kaybetmiş aileler olduğunu vurguladı.

Belbeisi, "Hem kaçan insanlar hem de onları barındıranlar için şimdi desteğe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 20 Eylül itibarıyla Yemen'den Cibuti'ye geçenlerin sayısının 3 bin 106'ya ulaştığı kaydedildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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