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IOM, 2025'te 29,9 milyon kişinin afetler nedeniyle yerinden edildiğini bildirdi

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IOM, Antalya'daki COP31 kapsamında 2025'te fırtına ve seller nedeniyle yaklaşık 29,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Açıklamada, toplulukların uyum sağlaması ve güvenli şekilde evlerinde kalması için acil ve uzun vadeli yatırım çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2025'te fırtına, sel ve diğer afetler nedeniyle yaklaşık 29,9 milyon yerinden edilmenin kaydedildiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, insanların zorla evlerinden ayrılmadan önce toplulukların uyum sağlamalarına ve güvenli bir şekilde evlerinde kalmalarına yardımcı olmak için acil ve uzun vadeli kalkınma ve yatırım çağrısı yapıldı.

2025'te fırtına, sel ve diğer afetler nedeniyle yaklaşık 29,9 milyon kişinin yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, "Birçok insan birden fazla kez kaçmak zorunda kaldı, bu nedenle her hareket ayrı ayrı sayılıyor. Toplam sayı, son 10 yılın ortalamasından daha yüksek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sadece fırtınaların 17,9 milyon yerinden edilmeye neden olduğuna değinilerek, Filipinler'deki tayfunlar ve sellerin, dünya genelindeki tüm afet kaynaklı yerinden edilmelerin üçte birinden fazlasına yol açtığına vurgu yapıldı.

2024'teki afetlerin ise, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olan 45,8 milyon yerinden edilmeye neden olduğu açıklamada hatırlatıldı.

"Bu yüzden COP31 sonuç vermeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Kimse evini terk etmek istemez. İnsanlar güvende kalmak ve mümkün olduğunda geri dönmek isterler. Neyin işe yaradığını biliyoruz, erken uyarılar hayat kurtarır, daha sağlam evler dayanır ve sağlıklı toprak ve su insanları ayakta tutar." değerlendirmesinde bulundu.

Felaketler yaşandıktan sonra gerçekleştirilen hızlı çözümlerin yanı sıra uzun vadeli yatırımlar gerektiğini vurgulayan Pope, bu anlamda gereken ölçekte yatırımın olmadığına dikkati çekti.

Pope, "Eksik olan, gereken ölçekte yatırım. Her geçen yıl daha fazla aile her şeyini kaybediyor. Bu yüzden COP31 sonuç vermeli. Bu açığın insani bir bedeli var. Topluluklar kendilerini koruyamadığında, bir sonraki sel veya kuraklık daha fazla insanı yerlerinden ediyor. Birçoğu kalabalık şehirlerde veya gayri resmi yerleşim yerlerinde kalıyor ve aynı risklerle tekrar karşı karşıya kalıyor. Tüm toplulukların taşınması son çare olarak kalmalı." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca yerinden edilmiş insanın iklim riski ve iklim eylemi arasındaki uçurumun ağır bedelini ödemeye devam ettiğini kaydeden Pope, bu sorunları yaşayan milyonlarca kişi için zamanın tükenmekte olduğu konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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