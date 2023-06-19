Köprüye çıkıp canına kıymak istedi! Genç kız hem cinsel istismara hem şantaja uğramış

Diyarbakır'da Malabadi Köprüsü'ne çıkıp canına kıymak isteyen 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Genç kız 1 yıldır okul arkadaşının cinsel istismarına, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını ifade ederken; Faysal A. isimli genç iddiaları reddetse de tutuklandı.