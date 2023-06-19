Köprüye çıkıp canına kıymak istedi! Genç kız hem cinsel istismara hem şantaja uğramış
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Diyarbakır'da Malabadi Köprüsü'ne çıkıp canına kıymak isteyen 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Genç kız 1 yıldır okul arkadaşının cinsel istismarına, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını ifade ederken; Faysal A. isimli genç iddiaları reddetse de tutuklandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cumartesi günü Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan ve çevredekiler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Ş.İ. adlı kız, ifadesinde 1 yıldır liseden arkadaşının cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia edince, şüpheli Faysal A. (19) gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Faysal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 YIL KABUSU YAŞATMIŞ
Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan lise 4'üncü sınıf öğrencisi Ş.İ., cumartesi günü kırsal Malabadi Mahallesi'nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından Ş.İ. ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.'nın cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.
TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında Faysal A. gözaltına alındı. Bütün suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.