İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUP, EVE KİLİTLEDİĞİ OĞLU TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da Abdulkadir Özer (59), çatıya çıkan oğlu Diyar Özer'i (22) intihar edeceğini düşünerek, eve indirip, kapıyı da kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, çıkan kavgada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 21 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Diyar Özer, evin çatısına çıktı. Evdeki babası Abdulkadir Özer ise oğlunun intihar edeceğini düşünerek, yanına gitti. Oğlunu zorla eve indiren baba Özer, kapıyı kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, tepki gösterince baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Arbede sırasında Diyar Özer, mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

BABA ÖLÜ, OĞUL BAYGIN HALDE BULUNDU

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Abdülkadir Özer'i kanlar içinde yerde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Abdülkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Diyar Özer, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.