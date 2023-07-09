Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen kadın, Porsuk Çayı'nda balık tutarken polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın, intihar etmek gibi bir düşüncesi olmadığını ve papatya çayı içerek rahatladığını söyledi.

İntihar edecek sanılan kadın olay yerine gelen ekipleri güldürdü

Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Ayşe K.;

"Ne intiharı kardeşim? Balık tutuyorum burada"

"Çocuklarım için yaşıyorum"

"Psikolojim bozuk değil, ben intihar edecek birisi değilim"

"Buraya gelmeden önce papatya çayı içtim, rahatladım ve buraya öyle geldim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve Porsuk Çayı kenarında şüpheli hareketlerde bulunan genç kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın, kötü bir düşüncesi olmadığını, papatya çayı içerek rahatladığını ve Porsuk Çayı'nda balık tutmaya geldiğini söyledi.

Olay Porsuk Bulvarı Sahil Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki Ayşe K., yalınayak bir şekilde Porsuk Çayı kenarında plastik atık toplayıp tehlikeli hareketler yapınca, onu gören vatandaşlar şüphelendi ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kadına müdahaleye hazırlanırken, ekiplerini gören genç kadın, "Ne intiharı kardeşim? Balık tutuyorum burada' deyip, çevredekileri güldürdü.

Kameraları görünce şarkı söylemeye başladı

Polis ekiplerinin yardımıyla su kenarından çıkarılan Ayşe K., gece 04.00 sıralarından itibaren burada plastik atık ve balık topladığını, intihar etme gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Su kenarında bulunduğu sırada ayakkabı ve bazı kişisel eşyalarının çalındığını iddia eden kadın, kameraları görünce şarkı söylemeye başladı.

"Psikolojim bozuk değil, ben intihar edecek birisi değilim"

Yalın ayak bir şekilde gece saatlerinden itibaren Porsuk Çayı kenarında plastik atık toplayan Ayşe K., vatandaşların tedirgin olmasına şaşırdığını söyledi. Daha önce 2 evliliğinden 5 çocuğu olduğunu belirten genç kadın, "Porsuk çayına atlamıyordum. Balık tuttum ve su ile alkol şişelerini topladım. Ben 5 dakika o tarafa gittim, o sıra eşyalarımı çalmışlar. Ben intihar edecek birisi değilim. 5 çocuğum var ve ben çocuklarım için mücadele veren bir insanım. Plastikleri geri dönüşüme teslim edecektim, 4 tane de balık tuttum hatta balıklar aşağıda. Benim psikolojim asla bozuk değil, buraya gelmeden önce papatya çayı içtim, rahatladım ve buraya öyle geldim. Biraz deniz, biraz porsuk havası alayım diye düşünmüştüm " dedi.

Olay yerindeki eşyalarını toplayarak şarkılar söyleyen genç kadın, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.