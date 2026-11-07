Interpol'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de seralarda yakalandı

Interpol'ün aradığı uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de seralarda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı, Mersin'de seraların yakınındaki bir evde yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Odil Fakhridinovich Khudayberdiev'in yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında şüphelinin 2025'te Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de İ.K'nin yanında çalıştığı tespit edildi.
Ekipler, şüphelinin ayrıca seralarda çalışarak geçimini sağladığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla, Odil Fakhridinovich Khudayberdiev seraların yakınındaki evde yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.