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MİT'ten Bodrum'da Operasyon: Kırmızı Bülten'le Aranan İranlı Yakalandı

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MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Bodrum'da yakalanan İran uyruklu Kasra Ashrafi, Interpol'ün Kırmızı Bülten'le aradığı uyuşturucu kaçakçısıydı. Operasyonda 45 bin avro nakit, kripto cüzdan ve altınlar ele geçirildi. Ashrafi tutuklanırken, eşinin Türkiye'ye giriş yasağı olduğu ortaya çıktı.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten'le aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Bodrum'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, MİT'in uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, uluslararası düzeyde aranan Kasra Ashrafi'nin Bodrum'da bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine MİT ve Emniyet birimlerince ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Ashrafi'nin kaldığı adreste yapılan aramalarda 45 bin avro nakit para, bir soğuk kripto cüzdan, çok sayıda altın ziynet eşyası, iki kol saati ile altı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sırasında Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri'nin ise "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi.

Kasra Ashrafi'nin emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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