Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 2 yıl 3 ay hapis cezası

Güncelleme:
Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı yaparak bir kişiyi 26 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezası verildi.

Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 26 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 2 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.E. ve müşteki Ü.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki Ü.K'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık M.E'nin, kendi banka hesabına 26 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Ü.K. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, M.E'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki Ü.K. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık M.E'yi 2 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
